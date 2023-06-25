"Влада вислизає з рук Путіна": Подоляк про заколот Пригожина

Трагікомедія останніх днів красномовно пояснює лідерам інших країн, чому Україна не вбачає за можливе сьогодні вести переговори з путінською Росією.

Відповідну заяву зробив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

"Просте питання: а з ким там можна про щось говорити, якщо в головного суб’єкта влада буквально вислизає з рук, як пісок крізь пальці, а об стратегічне військове командування витирають ноги всі, кому не лінь? Цій шайці вже недовго існувати: у будинку немає господаря", - сказав радник Офісу президента.

За його словами, ситуація всередині Росії неконтрольована, хитка конструкція тримається за інерцією та на чесному слові.

Нагадаємо, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня заявив про "марш справедливості", зібрав 25-тисячну армію найманців та рушив на Москву. Ця подія викликала резонанс у суспільстві та привернула до себе увагу світових ЗМІ. ТСН.ua зібрав основні тези західних ЗМІ про події в Росії.

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