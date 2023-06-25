До України суне циклон Lambert – як зміниться погода

Синоптикиня розповіла, якою буде погода через циклон Lambert.
На Україну насувається потужний циклон Lambert – від понеділка, 26 червня, в деяких регіонах можливі рясні дощі з грозами.
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Синоптик порадила мешканцям східних областей України підготувати парасольки. Також дощі з грозами можуть бути на південному сході, у Полтавській та Черкаській областях, а також у Дніпрі.
Місцями дощі 26 червня також ймовірні на півночі й заході України. На решті території – суха погода.
Температура повітря впродовж понеділка, 26 червня, коливатиметься в комфортних межах +21+26 градусів, на півдні – +25+30, на північному сході повітря свіжіше +18+22 градуси.
У Києві у понеділок вдень +21+23 градуси. Є ймовірність локальних дощів. Вітер очікується з північного заходу, пориви завтра можуть бути сильними.
Підвищення температури повітря до спеки очікується на початку липня.
Нагадаємо, в Україні стане прохолодніше, будуть дощі та грози.
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