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До України суне циклон Lambert – як зміниться погода

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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До України суне циклон Lambert – як зміниться погода

На Україну насувається циклон Lambert. / Фото: Наталія Діденко / Facebook

Синоптикиня розповіла, якою буде погода через циклон Lambert.

На Україну насувається потужний циклон Lambert – від понеділка, 26 червня, в деяких регіонах можливі рясні дощі з грозами.  

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Синоптик порадила мешканцям східних областей України підготувати парасольки. Також дощі з грозами можуть бути на південному сході, у Полтавській та Черкаській областях, а також у Дніпрі.

На Україну насувається циклон Lambert. / ©
На Україну насувається циклон Lambert.

Місцями дощі 26 червня також ймовірні на півночі й заході України. На решті території – суха погода.

Температура повітря впродовж понеділка, 26 червня, коливатиметься в комфортних межах +21+26 градусів, на півдні – +25+30, на північному сході повітря свіжіше +18+22 градуси. 

У Києві у понеділок вдень +21+23 градуси. Є ймовірність локальних дощів. Вітер очікується з північного заходу, пориви завтра можуть бути сильними.

Підвищення температури повітря до спеки очікується на початку липня.

Нагадаємо, в Україні стане прохолодніше, будуть дощі та грози.

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Дата публікації
Перегляди
8486
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