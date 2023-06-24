Прогноз погоди на 25 червня: в Україні стане прохолодніше, будуть дощі та грози

У неділю, 25 червня, майже по всій Україні будуть дощі та грози. Також в регіонах температура повітря трохи зменшиться.

Про це повідомили в Укргідрометцентру.

В Україні у неділю буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних та південних областях будуть невеликі дощі та грози. В центрі, у Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській областях - місцями значні дощі. Вдень подекуди град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

Вночі температура повітря становитиме 15-20° тепла. Вдень повітря прогріється до 20-25° тепла. Трохи вищою буде температура південних та південно-східних областях - +26-31°. Тим часом прохолода тримається на високогір'ї Карпат: протягом доби лише 7-12° тепла.

Прогноз погоди в Україні на неділю, 25 червня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

У регіоні буде хмарно з проясненнями. Крім того, будуть дощі, а вдень подекуди грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в області вночі становитиме 15-20°, а вдень - 20-25° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +18-20°, а вдень +23-25°.

Як повідомлялося, за прогнозам синоптиків, 24 червня західні області України охопить негода: грози та шквали. Оголошено штормове попередження - І рівень небезпечності.

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