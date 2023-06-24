У Києві з вікна 22 поверху випала дівчина: що відомо

У Києві на Позняках з вікна багатоповерхівки випала дівчина. Про це повідомляють очевидці у соціальних мережіах та публікують фото з місця трагедії.



У поліції Києва сайту ТСН.ua підтвердили, що отримали такий виклик. На жаль, дівчина загинула.

"З вікна 22 поверху випала дівчина. Вона загинула. По прибуттю на місце було встановлено особу – це місцева мешканка 2002 року народження", – розповіли нам правоохоронці.

Зараз на місці надзвичайної події працює судово-медичний експерт та поліцейські.

"З’ясовуються всі обставини події", – додали нам в поліції Києва.

Нагадаємо, на Львівщині дитина разом з москітною сіткою випала з вікна третього поверху. Трирічний хлопчик, який перебував вдома сам, отримав численні травми. Малюка доправили до лікарні.

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