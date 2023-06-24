Літак Путіна зник із радарів: що це означає

Під час польоту літака, яким користується президент РФ, над Твер'ю у борту відключилися транспондери, які визначають його місце перебування.

Російський президентський літак ТУ-214ПУ, який належить спеціальному льотному загону "Росія" і який використовує господар Кремля Володимир Путін, зник із радарів під час польоту із Внуково у бік Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на дані моніторигнового ресурсу Flightradar24.

"Над Твер'ю у президентського борту відключилися транспондери. Два варіанти. Або не хочуть показувати, куди летить борт. Або борту більше немає", - йдеться у дописі.

У літака президента РФ Володимира Путіна над Твер'ю відключилися транспондери і він зник із радарів / Фото: flightradar24

У повідомленні зазначається, що існує велика ймовірність, що на борту літака перебуває саме президент держави-агресорки, оскільки "ПУ" в його назві означає, що на ньому встановлено пункт управління — ту саму "червону кнопку".

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін нібито втік з Москви до Санкт-Петербурга. З російської столиці вилетіли також кілька літаків, якими традиційно користується російська верхівка.

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