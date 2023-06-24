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Самолет Путина исчез с радаров: что это значит

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Самолет Путина исчез с радаров: что это значит

Во время полета из Внуково в Санкт-Петербург самолет президента РФ Владимира Путина исчез с радаров / Фото: flightradar24

Во время полета самолета, которым пользуется президент РФ, над Тверью у борта отключились транспондеры, определяющие его местонахождение.

Российский президентский самолет ТУ-214ПУ, который принадлежит специальному летному отряду "Россия" и использует хозяин Кремля Владимир Путин, исчез с радаров во время полета из Внуково в сторону Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на данные мониторингового ресурса Flightradar24.

"Над Тверью у президентского борта отключились транспондеры. Два варианта. Или не хотят показывать, куда летит борт. Или борта больше нет", — говорится в сообщении.

У самолета президента РФ Владимира Путина над Тверью отключились транспондеры и он скрылся с радаров / © flightradar24
У самолета президента РФ Владимира Путина над Тверью отключились транспондеры и он скрылся с радаров / Фото: flightradar24

В сообщении отмечается, что существует большая вероятность, что на борту самолета находится именно президент государства-агрессора, поскольку "ПУ" в его названии означает, что на нем установлен пункт управления — та самая "красная кнопка".

ЧВК "Вагнер" во главе со своим предводителем Евгением Пригожиным захватывает города в России и идет на Москву: ТСН.ua ведет онлайн-трансляцию событий.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин якобы бежал из Москвы в Санкт-Петербург. Из российской столицы вылетели также несколько самолетов, которыми обычно пользуется российская верхушка.

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Дата публикации
Просмотры
12к
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