"Идем на Москву": Пригожин ответил на обращение Путина

Основатель ЧИК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на обращение Владимира Путина и заявил, что его бойцы не будут подчиняться ему и готовы идти на Моску.

Об этом он сказал в новом аудиообращении, опубликованном на своем ТГ-канале.

"По поводу измены Родине – президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей Родины, мы воевали и воюем, все бойцы ПИК Вагнера. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-то прийти с повинной ", – сказал Пригожин.

Главарь террористов обвинил российских чиновников в коррупции и беззаконии, а своих бойцов назвал "патриотами своей страны".

"Когда нам говорили о том, что мы воюем с Украиной, мы шли и воевали, но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все деньги, которые были на них положены, тоже разворовываются. А чинуши сидят, экономят деньги для себя, именно для того случая, который произошел сегодня, когда кто-то идет на Москву. Мы – патриоты, а те, кто сегодня нам противостоит – это собравшиеся вокруг подонков", — закончил Пригожин свою аудиозапись.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на восстание в России, организованное "вагнеровцами". Это подтвердил в обращении российский диктатор Владимир Путин. Украинский президент заявил, что "каждый, кто выбирает путь зла, — разрушает сам себя".

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