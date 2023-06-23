В администрации Путина началась паника после заявлений Пригожина — СМИ

У диктатора Путина не исключают начала гражданской войны в России.

В администрации российского диктатора Владимира Путина началась паника из-за заявлений главаря ЦИК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Важные истории" со ссылкой на собственные источники.

В сообщении указывается, что у диктатора Путина не исключают начала гражданской войны в России.

"В АП еще неделю назад была информация, что Пригожин что-то готовит. Видео с якобы последствиями ракетного удара по расположению ППК "Вагнер" — инсценировка", — говорится в сообщении.

Ранее журналист Bellingcat Арик Толер отметил, что место "удара" по лагерю ПВК "Вагнер" на видео Появившегося перед заявлениями Пригожина совпадет с ранее снятыми видео "военного" Александра Симонова, побывавшим в лагере наемников.

Напомним, ранее сообщалось, что у российского диктатора Владимира Путина прокомментировали ситуацию по заявлениям главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Кроме того, мы ранее информировали, что главарь террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тылам его НДС и убили многие боевики.

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