Повторная масштабная тревога в Украине: что происходит

С российской авиабазы поднялся в воздух МиГ-31К, являющийся носителем "Кинжалов", в южных областях зафиксировано движение вражеских беспилотников.

В пятницу, 23 июня, около 22:50 во всех областях Украины снова была объявлена воздушная тревога. Сирены раздались повторно только через час после объявленного отбоя предварительной тревоги.

Как сообщают мониторинговые каналы, с авиабазы "Саваслейка" в Нижегородской области РФ снова поднялся в воздух МиГ-31К.

Этот истребитель является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны.

Кроме того, в группах по отслеживанию вражеских воздушных целей пишут о БПЛА неустановленного типа, направляющихся в направлении Запорожской и Днепропетровской области.

В Днепропетровской области работает ПВО, сообщают в воздушных силах ВСУ.

Представитель председателя Одесской областной военнойадминистрации Сергей Братчук сообщил, что в Черном море находится 2 подводных ракетоносителя. Возможен залп – 8 "калибров".

Глава Офиса президента Андрей Ермак призывает не игнорировать воздушную тревогу.

Напомним, вечером в пятницу, 23 июня, в Украине уже была объявлена масштабная воздушная тревога, длившаяся около четверти часа. Сирены раздавались во всех областях из-за взлета истребителя, который является носителем сверхзвуковой ракеты "Кинжал".

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