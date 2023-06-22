Удар российских "Кинжалов" в Кривом Роге был нацелен на дамбу — Подоляк

Российские оккупанты во время атаки в ночь на 22 июня пытались попасть ракетами "Кинжал" по дамбе в Кривом Роге.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

По его словам, попытки разрушить дамбу в Кривом Роге являются частью стратегии российских захватчиков для остановки украинского контрнаступления и создания "безлюдной санитарной серой зоны, зафиксированной на последующие годы, как часть территориального статус-кво без прекращения огня".

Подоляк подчеркнул, что Россия не способна удержать Энергодар в среднесрочной перспективе, а потому с этой же целью рассматривает также масштабный теракт на ЗАЭС.

“В настоящее время проходят дополнительные минирования атомной станции, включая охлаждающие бассейны. Решатся ли в Кремле на этот сценарий сегодня зависит исключительно от реакции глобального мира. Красные линии должны быть начертаны, последствия анонсированы. Не завтра. Сегодня”, — призывает в своем сообщении советник главы ОП.

Напомним, в ночь на 22 июня после пуска ракет из вражеской авиации, подлетевшей из Азовского моря, в Кривом Роге были слышны взрывы.

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