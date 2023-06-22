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В Кривом Роге раздались взрывы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
133
Время на прочтение
1 мин
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В Кривом Роге раздались взрывы

Не пренебрегайте личной безопасностью / Фото: ТСН.ua

Идет очередная беспокойная ночь для Украины.

После пуска ракет из вражеской авиации, подлетевшей из Азовского моря, в Кривом Роге были слышны взрывы.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Остаемся в укрытиях или правило двух стен. Повторные пуски в сторону нашего города" — сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Напомним, что ранее сообщалось, что всем украинским областям, кроме западных, грозит враждебное баллистическое вооружение – Воздушные Силы ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
133
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