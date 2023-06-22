В Кривом Роге раздались взрывы

После пуска ракет из вражеской авиации, подлетевшей из Азовского моря, в Кривом Роге были слышны взрывы.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Остаемся в укрытиях или правило двух стен. Повторные пуски в сторону нашего города" — сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Напомним, что ранее сообщалось, что всем украинским областям, кроме западных, грозит враждебное баллистическое вооружение – Воздушные Силы ВСУ.