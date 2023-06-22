У Кривому Розі пролунали вибухи

Триває чергова неспокійна ніч для України.
Після пуску ракет з ворожої авіації, що підлетіла з Азовського моря, у Кривому Розі було чути вибухи.
"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Залишаємося у укриттях, або правило двох стін. Повторні пуски у бік нашого міста" - повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що усім українським областям, окрім західних, загрожує вороже балістичне озброєння - Повітряні Сили ЗСУ.
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