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У Кривому Розі пролунали вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
22к
Час на прочитання
1 хв
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У Кривому Розі пролунали вибухи

Не нехтуйте особистою безпекою / Фото: ТСН.ua

Триває чергова неспокійна ніч для України.

Після пуску ракет з ворожої авіації, що підлетіла з Азовського моря, у Кривому Розі було чути вибухи.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Залишаємося у укриттях, або правило двох стін. Повторні пуски у бік нашого міста" - повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що усім українським областям, окрім західних, загрожує вороже балістичне озброєння - Повітряні Сили ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
22к
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