Испания одержала разгромную победу и возглавила группу сборной Украины на молодежном Евро-2023 (видео)

После стартового тура "сине-желтые" занимают второе место в квартете B.

Сборная Испании разгромно победила команду Румынии в рамках первого тура группового этапа финального турнира Евро-2023. Встреча в Бухаресте завершилась поражением хозяев со счетом 0:3 .

Все три гола "Красная фурия" забила после перерыва. Счет в матче на 55-й минуте открыл Алекс Баэна после передачи Виктора Гомеса.

Через семь минут испанцы удвоили свое преимущество – голом отличился Хуан Миранда, а результативный пас в свой актив занес Серхио Гомес.

Точку в этой игре на пятой компенсированной ко второму тайму минуте поставил Серхио Гомес.

Обзор матча

В другом матче стартового тура этой группы сборная Украины победила Хорватию со счетом 2:0 .

Таким образом, по итогам первого тура Испания с тремя очками лидирует в квартете B, опережая команду Украины благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Хорватия и Румыния без набранных баллов расположились на третьей и четвертой позициях соответственно.

Во втором туре континентального первенства 24 июня украинская сборная проведет поединок против Румынии, а Испания сыграет с Хорватией.

На молодежном Евро-2023 выступают 16 национальных команд, разделенных на 4 группы. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета.

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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