Все зависит от Крыма: Арестович о возможном ядерном ударе Путина

Арестович обратил внимание, что Китай, Индия и Турция – три основных внешнеполитических и экономических партнеров – против применения Россией ЯО.

Вероятность применения ядерного оружия Россией зависит от того, зайдут ли ВСУ в Крым.

Такое мнение выразил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Я считаю, что вероятность применения (ядерного оружия, – Ред.) есть. Главным условием является заход украинских Вооруженных сил в Крым. Точнее, не условием, а критической точкой. Потому что Крым – это жемчужина в короне Путина... Он попытается прибегнуть к ядерному шантажу, приведением, например, в повышенную боевую готовность, угрозами, соответствующими попытками воздействовать на мировое сообщество... Ядерного блефа будет много", – говорит Арестович.

По его мнению, применение ЯО Россией может состояться только при оприделенных исключительных условиях. В первую очередь очень важно, что Китай, Индия и Турция очень сильно против этого.

"А это три основных внешнеполитических и экономических партнеров сейчас, которые обеспечивают устойчивость режиму Путина", – объяснил экс-советник ОП.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что угроза использования Путиным ядерного оружия реальна.

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В свою очередь глава ГУР Кирилл Буданов убежден, что Россия не применит против Украины ядерное оружие.

Реальна ли угроза применения Россией ядерного оружия