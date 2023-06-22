Все залежить від Криму: Арестович про можливий ядерний удар Путіна

Арестович звернув увагу, що Китай, Індія та Туреччина – три основні зовнішньополітичні та економічні партнери – проти застосування Росією ЯЗ.

Імовірність застосування ядерної зброї Росією залежить від того, чи зайдуть ЗСУ до Криму.

Таку думку висловив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Я вважаю, що ймовірність застосування (ядерної зброї – Ред.) є. Головною умовою є захід українських Збройних сил у Крим. Точніше, не умовою, а критичною точкою. Тому що Крим – це перлина в короні Путіна... Він спробує вдатися до ядерного шантажу, приведенням, наприклад, до підвищеної бойової готовності, погрозами, відповідними спробами впливати на світову спільноту... Ядерного блефу буде багато", – каже Арестович.

На його думку, застосування ЯЗ Росією може відбутися лише за певних виняткових умов. Насамперед дуже важливо, що Китай, Індія та Туреччина дуже сильно проти цього.

"А це три основні зовнішньополітичні та економічні партнери зараз, які забезпечують стійкість режиму Путіна", – пояснив ексрадник ОП.

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Чи реальна загроза застосування росією ядерної зброї