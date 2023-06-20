"Посунемо стрілку на годиннику Судного дня": Подоляк - про ядерні погрози Путіна

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав світових лідерів дати російському диктаторові Володимиру Путіну "чіткий сигнал", щоб той більше ніколи не погрожував ядерною зброєю.

Про це політик написав на сторінці у Twitter.

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"Якщо хтось вважає, що наявність ЯЗ має слугувати поштовхом до капітуляції, подумайте: який сигнал це дає решті світу? "Міжнародне право не працює, ніхто вас не захистить, покладайтеся лише на себе"? Отримаємо ядерну гонку 2.0 і знову посунемо стрілку на годиннику Судного дня. Натомість кожного разу Путін має отримувати чіткий сигнал з усіх частин земної кулі: щойно російська рука потягнеться до ящика Пандори, її буде без зволікань відтято", - йдеться в дописі радника керівника ОП.

Ядерний шантаж Путіна

Російський диктатор Володимир Путін продовжує шантажувати світ ядерною зброю. Американський президент Джо Байден не виключає, що очільник Кремля може використатити тактичну ядерну зброю.

Втім, в українській розвідці не бачать підвищеного ризику застосування такого озброєння Росією. Гіпотетично загроза існує. Тому і Україна, і наші міжнародні партнери уважно це питання відстежують. На думку представника ГУР Андрія Юсова, такий крок нічого б не змінив для окупантів на полі бою. Водночас застосування ядерної зброї призвело б до краху режиму Путіна.

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