Лавров погрожує продовжувати війну в Україні

Лаврову дуже не сподобалося, що Україна не хоче "заморожувати" війну.

Голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров погрожує НАТО, яке в його хворій уяві нібито воює в Україні, та погрожує продовжувати так звану "СВО" в Україні.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Російському дипломатові дуже не сподобалося, що Україна не хоче "заморожувати" війну.

"Якщо НАТО вустами Столтенберга заявляє, що вони проти "заморожування" конфлікту, то вони хочуть воювати, ми до цього готові. Ми давно зрозуміли цілі НАТО в ситуації навколо України, ці цілі формувалися довгі роки, і НАТО намагається їх реалізувати", - заявив голова МЗС РФ.

Тим часом, як повідомляли раніше, міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу знову пригрозив Україні. Тепер він залякує ударами по "центрах ухвалення рішень", якщо Україна використає HIMARS і Storm Shadow для "атак" по території РФ та анексованого Криму.

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