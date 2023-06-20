Лавров угрожает продолжать войну в Украине

Лаврову очень не понравилось, что Украина не хочет "замораживать" войну.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров угрожает НАТО, которое в его больном воображении якобы воюет в Украине, угрожает продолжать так называемую "СВО" в Украине.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Российскому дипломату очень не понравилось, что Украина не хочет "замораживать" войну.

"Если НАТО устами Столтенберга заявляет, что они против "заморозки" конфликта, то они хотят воевать, мы к этому готовы. Мы давно поняли цели НАТО в ситуации вокруг Украины, эти цели формировались долгие годы, и НАТО пытается их реализовать", — заявил глава МИД РФ.

Между тем, как сообщалось ранее, министр обороны страны-агрессорки России Сергей Шойгу снова пригрозил Украине. Теперь он запугивает ударами по "центрам принятия решений", если Украина использует HIMARS и Storm Shadow для "атак" по территории РФ и аннексированному Крыму.

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