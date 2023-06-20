Шойгу испугался "Хаймарсов" и выдал новую порцию угроз Украине

Министр обороны страны-агрессорки России Сергей Шойгу снова пригрозил Украине. Теперь он запугивает ударами по "центрам принятия решений", если Украина использует HIMARS и Storm Shadow для "атак" по территории РФ и аннексированному Крыму.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

По словам Шойгу, Москва якобы "имеет информацию" о том, что Украина "планирует нанести удары по территории Российской Федерации, в частности Крыму". Он заявил, что использование HIMARS и Storm Shadow будет означать "полное втягивание" США и Великобритании в войну, которую в России называют "конфликтом".

"Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет немедленные удары по центрам принятия решений на территории Украины", — заявил глава Минобороны РФ.

К слову, ранее российский диктатор Владимир Путин пригрозил созданием так называемой "санитарной зоны" в Украине, если по территории РФ будут продолжаться "прилеты".

Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, мол, задача "демилитаризации Украины фактически во многом выполнена". По его словам, "Киев использует все меньше собственного оружия".

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