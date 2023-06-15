Шольц высказался о следующей цели диктатора Путина

Канцлер подчеркнул, что нужно говорить о гарантиях безопасности для Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский президент-диктатор Владимир Путин хочет захватить соседние территории. Политик упомянул не только Украину, но и Беларусь

Об этом он сказал на правительственной пресс-конференции, сообщает DW.

"А российский президент явно хочет поглотить некоторые соседние территории: у него такой план по Украине. Очевидно, это также его план по Беларуси", — высказался глава немецкого правительства.

Шольц подчеркнул, что необходимо обсуждать гарантии безопасности Украины. Кроме того, союзники должны быть готовы обеспечить безопасность, когда война России закончится. Канцлер подчеркнул, что никак не может идти речь о том, чтобы "заморозить войну и узаконить российский захватнический набег", как призывают некоторые политики.

"Именно поэтому важно четко заявить, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и что мы не согласимся на навязанный мир. Россия должна вывести войска", — пояснил он.

Войну России против Украины германский канцлер назвал поворотным моментом. По его словам, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в Европе было упразднено понимание того, что границы не должны передвигаться с применением силы.

Шольц отметил, "что мы (страны-партнеры – Ред.) не согласимся на навязанный мир. Россия должна вывести войска".

Как сообщалось, Анджей Дуда на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом призвал как можно быстрее принять Украину в НАТО. Между тем французский и немецкий коллеги польского президента были "осторожнее" в своих высказываниях по поводу членства.

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