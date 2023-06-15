Надя Дорофеева и Миша Кацурин женятся – СМИ

Украинская певица Надя Дорофеева и ресторатор и музыкант Миша Кацурин, похоже, решили перевести свои отношения на новый уровень и жениться.

По крайней мере такие слухи озвучил экс-редактор Elle и Harper's Bazaar, фэшн-журналист Роман Тимофеев. В своем Telegram-канале "Жирным Шрифтом" он написал: "Слышал слухи, что Надя Дорофеева готовится сыграть свадьбу с Кацуриным в ближайшие дни".

Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Поговаривают, что свадьбу влюбленные даже сыграют сегодня, 15 июня. Правда, это или нет, сами Надя и Миша не комментируют. Впрочем, бдительные фаны пары уверены, что правда. Одни отметили, что в этот период очень много друзей Дорофеевой и Кацурина приехали в Киев. А на днях в украинскую столицу также приехала и мама Дорофеевой. Кстати, недавно Надя показывала, как ее мама реагирует на творчество будущего зятя.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Напомним, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин объявили о своих отношениях в апреле 2022 года. До этого певица в течение 5 лет состояла в браке с шоуменом Владимиром Дантесом. А Миша Кацурин был женат на рестораторе Даше Кацуриной, от которой у него двое детей. До разводов пары хорошо дружили между собой.

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