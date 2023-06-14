Игорь Кондратюк прокомментировал, почему Лорак и Повалий предали Украину

Продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал, почему певицы-изменницы Ани Лорак и Таисия Повалий не встали на защиту Украины с началом полномасштабного вторжения.

Кондратюк, ранее отреагировавший на отмененный концерт Лободы в Киеве, считает, что Лорак и Повалий абсолютно все равно на всех. Именно поэтому они не осудили российскую агрессию и продолжают развлекать россиян и жить в стране-террористке.

"Это может говорить о том, что им все до задницы. Украина, убитые украинцы, уничтоженные города. Боюсь, что им и россияне до задницы. Им вообще все до задницы. Им дети их до задницы, их мамы. Все что есть на свете", – сказал Кондратюк в интервью "Украинской правде".

Также продюсер возмущен тем, что многие артисты-запроданцы до сих пор имеют звание "заслуженных" и "народных" в Украине:

"Я не понимаю, почему нельзя отзывать эти звания. Мы с Евгением Рыбчинским говорили. Он когда-то был в Верховной Раде депутатом. Я говорю: "Женя, вот чего". Он говорит: "Я уже написал петицию, и до меня писали. И очень невозможно снять это звание". Почему невозможно?… Через 40 лет может оно будет… А вы знаете, сколько "заслуженных", "народных" и "героев" Украины сейчас живет в Крыму? И им абсолютно пофиг какой там флаг на горсовете", – сказал Кондратюк.

Продюсер считает, что артистам вообще не должны давать звания и ордена и объяснил свое мнение:

"Зачем россиянам давали (звание – прим.ред.), не знаю. Зачем украинцам давали – не знаю. Зачем сейчас массово украинским артистам дали ордена, медали – не знаю. Или ты в шоу-бизнесе, или ты носишь…Ты разберись с собой. Или ты певец, или ты орденоносец. Потому что эти вещи никак не совмещаются", – сказал Кондратюк.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк рассказал, что певец Олег Винник подал на него в суд и обвинил во лжи.

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