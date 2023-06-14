Куриный помет как удобрение: как правильно разводить и использовать

Чем ценен куриный помет как удобрение, как его использовать, чтобы не навредить культурам, как правильно готовить жидкое удобрение из куриного помета.

Куриный помет как удобрение

Куриный помет является ценным органическим удобрением и имеет преимущества над многими другими видами органических удобрений. Так, например, он содержит больше фосфора, азота, калия и серы, чем коровий или свиной помет. Кроме того, он долго разлагается и хранится в почве до 3 лет. Благодаря этому питательные вещества из помета высвобождаются в почву постепенно и долгое время доступны растениям, что способствует здоровому росту растений в течение длительного периода.

Использование куриного помета приносит много пользы – повышает плодородие почвы, способствует быстрому росту растений, увеличивает устойчивость к болезням и вредителям и повышает урожайность.

Куриный помет выделяет метан и аммиак, поэтому очень важно правильно его вносить в почву. Для хранения помет нужно перемешать с торфом, чтобы он не засох, для хранения можно использовать и компостную яму.

Как собирать куриный помет для изготовления удобрений

При сборе куриного помета в курятнике нужно соблюдать осторожность, поскольку он может содержать большое количество гельминтозных яиц. Собирать его лучше граблями, а затем с помощью лопаты расфасовать в ящики, бочки, другую тару.

Почему нельзя удобрять растения свежим куриным пометом

Свежий куриный помет нельзя использовать как удобрение, так как он опасен для большинства растений, может их сжечь. Это удобрение содержит много азота, поэтому не рекомендуется обрызгивать им листья, поскольку они могут получить ожог, а растение -- погибнет.

Поэтому для приготовления подкормки из куриного помета используется компост; жидкую смесь или сухое и гранулированное удобрение.

Как сделать жидкое удобрение из куриного помета

Нужно положить помет в емкость или бочку с водой, в пропорции один к одному, чтобы помет был полностью покрыт водой. Оставить раствор на неделю, если тепло и на пару недель при прохладной температуре.

Перед применением раствор нужно развести – на один литр раствора добавить 10 литров воды.

Под каждую культуру добавлять не более полулитра полученной жидкой смеси. Если тревожит неприятный запах, для его устранению в процессе заготовки в смесь можно добавить медный купорос.

Перед подкормкой и после нее почву обязательно полить обычной водой. Если помет попал на листву, нужно смыть весь концентрат.

Какие культуры подкармливать удобрением из куриного помета

Подкармливать куриным пометом можно плодовые деревья, многолетние кустарники, разнообразные овощи.

Для подкормки деревьев и кустарников можно использовать куриный помет с подстилкой. За раз можно использовать 1 ведро помета, за сезон можно подкормить 3-4 раза.

Куриный помет используется для подкормки лука, чеснока и другой зелени. Лучшее удобрение вносить в почву в период вегетации.

Капуста, помидоры, баклажаны, свекла и тыквенные, ягоды также любят это органическое удобрение, однако не рекомендуется их подкармливать в момент цветения или плодоношения.

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