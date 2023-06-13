Виталий Козловский показался в военкомате и признался, что получил повестку

Артист также признался, есть ли у него военная специальность.

Украинский певец Виталий Козловский сообщил, что получил повестку в военкомат.

Об этом исполнитель рассказал в своем Instagram. Артист опубликовал ролик, сделанный в военкомате. На нем певец сидит в кабинете и держит документ.

"Вот и ко мне пришла повестка", – подписал видео Виталий Козловский.

В комментариях под постом подписчики исполнителя поинтересовались, есть ли у него какая-нибудь военная специальность. Певец честно ответил, что пока нет.

Отметим, Виталий Козловский не первый известный мужчина, который получил повестку в военкомат. Ранее актер Тарас Цымбалюк рассказал, что он уже прошел медосмотр и находится в очереди. Впрочем, артист пока не на фронте. Как объяснял актер, в тылу от него гораздо больше пользы, ведь он проводит благотворительные выступления и собирает средства в помощь ВСУ.

Также ранее ведущий Тимур Мирошниченко получил повестку. Знаменитость стал на учет в военкомат. Ведущий помогает военным в тылу. Впрочем, Тимур уверяет, что если придется идти на фронт воевать, то он это сделает.

Читайте также: