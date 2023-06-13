У Зеленского обратились к странам Запада по поставке оружия

Украинские воины продолжают наступательные действия на оккупированных территориях.
Украина призвала западных союзников предоставить вооружение, в то время когда российская агрессия в Украине стала прекрасной возможностью для многих европейских стран выгодно перевооружиться.
Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
Подоляк отметил, что союзники могут отдать устаревшее вооружение и получить новые образцы техники за счет стратегических партнеров.
Сегодня ангары многих стран наполнены современной военной техникой, покрытой пылью и не планируемой к использованию. Вопрос: если главной стратегической доктринальной угрозой для Европы является Россия и война с Россией сегодня идет в Украине – зачем вам нужно именно сейчас столько оружия? XXI век вы еще планируете воевать на этом континенте?", — подчеркнул советник ОП.
Он призвал передать как можно больше оружия непосредственно на поле боя и «умиротворить» агрессора здесь и сейчас.
Накануне у Зеленского прокомментировали заявления России по поводу переговоров с Украиной.
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