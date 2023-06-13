Империи Путина внезапно придет конец — The Telegraph

История говорит нам, что пренебрежение со стороны мира может быстро лишить диктаторов контроля. Это может привести к хаосу в ближайшем будущем.

Эксперты не предполагали падения Советской империи. И ее правители тоже. Это заслуга миллионов людей, которые пробивались через закрытые границы и противостояли тем, кого раньше считали непобедимыми силами государства. Сейчас, учитывая прошлое, такой вариант кажется неизбежным. Но для большинства людей это было невозможно даже представить — до тех пор, пока это фактически не произошло.

Предлагаем вам обзор истории и объяснение того, почему падение империи Путина неизбежно, от The Telegraph.

Никто не ожидал французской революции, приведшей к смерти Людовика XVI на гильотине. Никто не ожидал восстания верхушки в Палермо в 1848 году, что перевернуло всю Европу вверх дном. Кто мог подумать, что самоубийство торговца на улице в Тунисе в 2010 году может повлечь подобные события в арабском мире?

Протестующие требуют отставки президента Йемена Али Абдаллы Салеха, в Сане, Йемен, 26 марта 2011 года. В 2010 году восстание в Тунисе открыло путь для волны народных восстаний против авторитарных правителей по всему Ближнему Востоку, известных как Арабская весна/AP Photo

Немецкая империя распалась в 1918 году всего несколько месяцев спустя после того, как почти победила в Первой мировой войне. Несмотря на победу во второй мировой войне, французская и британская империи начали распадаться, когда Париж и Лондон планировали новые колониальные партнерства.

В 1970-х годах, когда революции казались необходимыми, но не происходили, социологи пытались создать прогностические модели. Возможно, если можно было бы определить момент перелома в общественном недовольстве, или найти показатели "разочарованных ожиданий", то можно было бы предусмотреть или предотвратить политический упадок.

Это никогда действительно не срабатывало. Ленин, имевший определенные знания в этих вопросах, намекнул: "недостаточно, чтобы нижние классы отказались жить по старинке; необходимо также, чтобы верхние классы не могли жить по старинке".

Владимир Ленин/Public Domain

Государства – даже средневековые и раннемодерные государства, такие как Франция Людовика XVI – обычно способны подавить внутреннее несогласие. Толпы, бросавшие камни, имели мало шансов против стрелявших шрапнелью солдат, а еще меньше против слезоточивого газа, водометов и танков.

Поэтому для того, чтобы государства и империи потерпели неудачу, обычно нужна внешняя сила, которая не только подорвет их престиж и устрашающую способность, но и ослабит их репрессивный потенциал.

В большинстве случаев это военная неудача. Иногда эффект очевиден и прямой, как, например, когда Российская и Немецкая империи были свергнуты в 1917 и 1918 годах их собственными солдатами, отказавшимися воевать и покинувшими своих правителей.

Иногда это более косвенно, как, например, когда британцы поняли, что после изнурительной войны они больше не могут управлять огромной, разнообразной и все более молчаливой империей.

В 1946 году вице-король Индии лорд Вэйвелл заключил, что «у нас больше нет ресурсов, а также, я думаю, необходимого престижа и уверенности в себе».

Арчибальд Вейвелл — предпоследний вице-король Индии с 1943 по 1947 год.

Французам понадобилось больше времени, чтобы сделать такой вывод, а затем именно нежелание призывников и их семей участвовать в войне в Алжире в начале 1960-х годов положило конец видению постоянного французского имперского "сообщества".

Во всех этих случаях решающим не было полное поражение или физическое уничтожение вооруженных сил, но восприятие того, что борьбу невозможно выиграть или что она будет непродолжительной. Солдаты и полицейские не будут рисковать своей жизнью или будущей карьерой ради проигранного дела и дискредитированного режима.

Наступает момент, часто очень внезапный, когда становится очевидным голытьба императора, и игра меняется. По словам Ленина, правители "не могут" продолжать поступать так, как раньше.

В случае России все кажется очевидным на этом пути: но когда придет момент истины? Она уже проходила через это раньше. В 1917 году могущественная империя была фатально ослаблена Германией, а в 1989 году – жестокостью Холодной войны.

Дважды она умерла, но быстро воскресла в другой форме, под новым императором, даже если отсутствовали значительные части (Балтийские государства, центральноазиатские колонии, восточноевропейские). А теперь? Приведет ли попытка Путина восстановить часть империи в ее окончательную гибель?

Приведет ли попытка Путина восстановить часть империи в ее окончательную гибель?/IVAN SEKRETAREV/AP

Китай готов забрать себе азиатские владения, завоеванные в 19 веке, Япония, Турция и другие также имеют претензии. Лучшая возможность для русского народа иметь яркое будущее состоит в том, чтобы стать пост-имперским демократическим национальным государством, отвергнув имперские амбиции Путина и подобных ему.

Падшая империя оставляет за собой длинную тень. Некоторая часть может быть положительной, как в случае Римской империи (и, возможно, Британской): язык, культура, законы, инфраструктура и институты. Однако она также неизбежно покидает хаос, насилие и борьбу за власть. Безболезненного варианта нет.

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