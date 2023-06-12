Путин поразил циничным заявлением о ВСУ — подробности

Глава Кремля Владимир Путин в очередной раз ошеломил циничной ложью. Он заявил, что ВСУ наносят удары прямо по жилым кварталам и гуманитарным объектам. В этот раз он высказывался по случаю Дня России.

Об этом Путин сказал во время церемонии в Кремле.

"Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам — это странно. И военного смысла нет никакого, он нулевой", — сказал Путин. .

Между тем , генпрокуратура Литвы внесла расследование в отношении российских пропагандистов в общее дело о военных преступлениях РФ в Украине. В частности, речь идет о Владимире Соловьеве, Ольге Скабеевой и Антоне Красовском.

Пропагандисты неустанно придумывают фейковые истории, в частности, о сотрудниках СБУ, якобы играющих в настольный футбол мощами из Киево-Печерской лавры.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.