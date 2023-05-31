"Законная цель для России": Медведев снова угрожает Великобритании

У заместителя Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева очередная истерика. В этот раз он заявил, что любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как законная военная цель для России.

Об этом говорится на его англоязычной странице в Twitter.

Такое громкое заявление рупор Кремля сделал в ответ на слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, который высказался, что Украина имеет право для защиты применять силу за пределами своих границ, чтобы взорвать способность РФ к агрессии.

"Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, оказывая ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любое ее должностное лицо (как военное, так и гражданское, способствующее войне) может рассматриваться как законная военная цель", — написал россиянин.

Он отметил, что Великобритания "в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение современной войны", может быть квалифицирована как государство, находящееся в состоянии войны с Россией.

Ранее приспешник российского диктатора Дмитрий Медведев устроил очередную истерику. На этот раз из-за "черного списка" россиян, которым Молдова запретила въезд в страну, в частности, на "бан" Кишинева Владимиру Путину.

Читайте также: