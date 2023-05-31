В России незащищенные от атак беспилотников аэропорты – росСМИ

Там планируют создать специальные штабы, которые будут реагировать на атаки дронов.

В России возникла серьезная проблема, связанная с защитой аэропортов от атак беспилотников. В настоящее время в стране отсутствуют регламенты по закупке и установке специальных защитных средств, что приводит к уязвимости российских авиаузлов перед потенциальными угрозами.

По информации российских ОМП, представители аэропортов открыто выражают свою обеспокоенность по поводу проблем с защитой авиаинфраструктуры. В аэропорту города Пенза признались в трудностях закупки необходимого оборудования для защиты.

Аэропорт Храброво в Калининградской области ожидает "рекомендации" от Росавиации и Минтранса. Во Внуково, одном из самых больших московских аэропортов, отметили, что службы транспортной и авиационной безопасности не могут заниматься противовоздушной обороной, поскольку их обязанности обеспечивают безопасность на земле.

В целях решения проблемы, региональные власти РФ формируют специальные штабы, в состав которых входят представители (ФСБ), Росгвардии и других организаций. Эти штабы будут составлять списки критически важной инфраструктуры, включая аэропорты, которые должны быть оснащены средствами борьбы с беспилотниками.

Напомним, что Россию утром 30 мая атаковали беспилотники. Взрывы слышали в разных районах столицы страны-агрессорки. Один из дронов долетел до резиденции Путина.

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