Данилов отреагировал на угрозы Кадырова о "отмщении в полном смысле слова"

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова о "отмщении в полном смысле слова" из-за атаки дронов по Москве, в которой он обвинил Киев.

Своими мыслями Данилов поделился в Twitter.

По его словам, Кадырову стоит мстить Москве, более того — лично диктатору Владимиру Путину, а не угрожать Украине. Ведь именно РФ "убивала и уничтожала чеченцев".

"Это россияне принесли на чеченскую землю столетие рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтоженные города и оскверненные могилы предков. Не украинцы танками сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки. Чеченский народ об этом помнит", а тем, кто забыл, пора вспомнить", — подчеркнул Данилов.

Возмущение Кадырова из-за атаки дронами

Скандальный глава Чечни в ответ на атаку дронов по Москве призвал ввести военное положение в России. Кроме того, придумал новый термин "дешайтанизация" и пообещал месть за атаку на Москву.

"Напоследок немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне "СВО", что такое месть в полном смысле слова", — в очередной раз пригрозил председатель Чечни, уже не раз уверявший, что "возьмет Киев".

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