Ограничения импорта зерна из Украины: в ЕС озвучили сроки

Европейская комиссия согласилась продлить ограничения.
Европейский союз, вероятно, продлит ограничения на импорт зерна из Украины по меньшей мере до конца октября.
Об этом заявил европейский комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, передает The Guardian .
Как отмечают в издании, ограничения должны действовать до конца октября, ЕС продолжит и торговые ограничения на импорт зерновых из Украины после 5 июня.
"В прифронтовых странах сейчас больше украинского зерна, чем в Украине", – сказал он.
Войцеховский отметил, что Европейская комиссия согласилась продлить ограничения. Впрочем, он уверен, что ему "удалось убедить остальные государства-члены, что это справедливо".
Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский осудил продление ограничений
"Мы считаем, что их продолжение – неправильный курс действий, и мы против них", – сказал Сольский, добавив, что это сыграет на руку Москве.
Напомним, Венгрия осталась единственной из соседних стран Украины, до сих пор сохраняющей односторонние ограничения на ввоз украинской агропродукции.
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