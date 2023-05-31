Оккупанты держат в Черном море девять кораблей: сколько "Калибров" наготове

На боевом дежурстве находятся три ракетоносителя.

По состоянию на утро 31 мая корабельная группировка армии Российской Федерации в Черном море состоит из девяти единиц. Среди них есть носители ракет.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

По его словам, в акватории моря на боевом дежурстве остается три ракетоносителя, два из которых – подводные. Суммарный залп "Калибров" готовых к применению составляет 16 ракет.

"Уровень угрозы ракетно-дроновых атак остается чрезвычайно высоким. Даже когда враг берет паузу, он не отказывается от коварных замыслов", — подчеркнул представитель ВСУ.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, почему Россия активно атакует Украину беспилотниками ночью. По его словам, в темное время суток уничтожать вражеские беспилотники возможно только благодаря радиолокационной привязке. Выявлять дроны мобильными огневыми группами труднее.

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