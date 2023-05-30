Атака беспилотников на Москву: один из дронов сбили возле резиденции Путина

В этом районе расположены дома и дачи чиновников и бизнесменов.

Россию утром 30 мая атаковали беспилотники. Взрывы слышали в разных районах столицы страны-агрессорки. Один из дронов долетел до резиденции Путина.

Об этом сообщила российская журналистка Фарида Рустамова.

По ее словам, один из дронов сбил российский ПВО у резиденции диктатора Путина под Москвой в районе Роздоров — части Рублевки, где расположены государственные дачи, личные дома чиновников и бизнесменов.

Что известно об атаке беспилотников на Москву

Во время атаки дронами, по данным пропагандистов, один из них попал в верхние этажи жилого дома, другой – в многоэтажку на улице Атласова в Новой Москве.

Российские средства массовой пропаганды пишут, что в Подмосковье сбили более 10 беспилотников, большинство – в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Напомним, что лепутат российской Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что атака дронов на Москву была, в частности, направлена на район Рублевки.

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