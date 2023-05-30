Украина вернула тела еще 79 павших Героев

Во вторник, 30 мая, в Украину удалось вернуть тела 79 погибших защитников. Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела павших защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения.

Об этом сообщает Минреинтеграция.

Украинцам также напомнили, что у Уполномоченного по пропавшим без вести работает горячая линия: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших можно лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Напомним, генерал США высказался об окончании войны в Украине.

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