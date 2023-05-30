Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Американский генерал высказался об окончании войны в Украине

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
4489
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Американский генерал высказался об окончании войны в Украине

Действия ВСУ направлены на то, чтобы эффективно убивать врагов. / Фото: Associated Press

Американец гордится "самоотверженностью и доблестью ВСУ"

Украина, безусловно, победит в войне, что развязала Российская Федерация. Действия украинских Вооруженных сил направлены на то, чтобы эффективно выбивать врагов со своей территории.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал американский генерал-майор в отставке Дэвид Болдвин.

"Нет сомнений в том, что вооруженные силы и спецслужбы Украины выиграют эту войну. Сколько времени это займет? Мы не знаем, но они, безусловно, на правильном пути", — сказал он.

Он отмечает, что может "гордиться эффективностью, самоотверженностью и доблестью ВСУ". По его словам, во время контрнаступления "увидим колоссальный успех".

"Помните, военные действуют способами, не рассчитанными на то, чтобы произвести впечатление на прессу. Они рассчитаны на то, чтобы убивать врагов и побеждать в войне", — подчеркнул Болдвин.

Напомним, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает, что Россия согласится на мирные переговоры только после того, как выиграет войну против Украины. Сейчас Россия сейчас ни при каких условиях не хочет мира, а наоборот — планирует и дальше продолжать кровавую войну против Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
4489
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация