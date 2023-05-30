Американский генерал высказался об окончании войны в Украине

Украина, безусловно, победит в войне, что развязала Российская Федерация. Действия украинских Вооруженных сил направлены на то, чтобы эффективно выбивать врагов со своей территории.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал американский генерал-майор в отставке Дэвид Болдвин.

"Нет сомнений в том, что вооруженные силы и спецслужбы Украины выиграют эту войну. Сколько времени это займет? Мы не знаем, но они, безусловно, на правильном пути", — сказал он.

Он отмечает, что может "гордиться эффективностью, самоотверженностью и доблестью ВСУ". По его словам, во время контрнаступления "увидим колоссальный успех".

"Помните, военные действуют способами, не рассчитанными на то, чтобы произвести впечатление на прессу. Они рассчитаны на то, чтобы убивать врагов и побеждать в войне", — подчеркнул Болдвин.

Напомним, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает, что Россия согласится на мирные переговоры только после того, как выиграет войну против Украины. Сейчас Россия сейчас ни при каких условиях не хочет мира, а наоборот — планирует и дальше продолжать кровавую войну против Украины.

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