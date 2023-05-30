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Наступательные действия россиян в Бахмуте очень низкие – ISW

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Наступательные действия россиян в Бахмуте очень низкие – ISW

Оккупанты РФ уменьшили активность Боев в Бахмуте. / Фото: Associated Press

За прошедшие сутки оккупанты не совершали наступление на Бахмутском направлении.

По состоянию на минувшие сутки, 29 мая, темп российских наступательных операций в Бахмуте Донецкой области и его окрестностях остается заметно низким.

Об этом сообщается в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на странский Генштаб сообщают, что российские кафиры вели безуспешные наступательные действия к северо-востоку от Орехово-Василовки и в направлении Ивановского. Наступление на Бахмутском направлении россияне не совершали.

Тем временем украинские силы сохраняют позиции на юго-западной окраине города Бахмут, отмечают в отчете, ссылаясь на Минобороны Украины. Кроме того, ВСУ не пытались продвигаться в этом районе 28 и 29 мая, чтобы определить приоритетность других неопределенных задач.

Ситуация в Бахмуте. Карта боев ISW. / ©
Ситуация в Бахмуте. Карта боев ISW.

В свою очередь, российский блогер утверждал, что украинские защитники добились неопределенных успехов в направлении Клищиевки, а войска РФ атаковали у Хромового, а также в направлении Первомайского и Северного.

Украинский Генштаб сообщил, что войска ВСУ отразили 12 российских штурмов возле Марьинки. Кроме того, российские войска совершили ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области. В частности, оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Великой Новоселки.

Как сообщалось, к Бахмуту на замену "вагнеровцам" заходят воздушно-десантные войска и мотострелковые подразделения РФ, участвовавшие в войне от 24 февраля 2022 года и имевшие значительные потери, поэтому были доукомплектованы мобилизованными.

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Дата публикации
Просмотры
741
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