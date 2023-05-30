В ВСУ объяснили, почему не стоит обнародовать фото обломков ракет

Украинцев просят не фотографировать и не публиковать обломки остающихся после сбыта ПВО ракет. Ведь оккупанты могут использовать эти снимки в собственных целях.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире Радио Свобода.

"Видим, что снимают обломки ракет, лежащих в пределах Киева. Если эти обломки принадлежат нашим ракетам, если это тем более западное вооружение — тот же Patriot, или ракета NASAMS, то враг понимает, каким видом вооружения мы отработали в том или ином месте. Второе – они это снимают, преподают у себя в России и показывают, как "украинские националисты" зенитными ракетами западного образца "ударили" по своим же домам и жителям, используя это в рамках своей пропаганды", — объяснил Игнат.

Представитель воздушных сил говорит, что такие фотографии следует заблюривать. Речь ведь идет о последствиях работы сил ПВО. По словам Игната, "ракета развивается в воздухе, ведь ее обломки не растворяются в воздухе".

Как сообщалось, в Киеве 29 мая задержали двух блоггеров, снимавших работу ПВО во время ракетных ударов по столице. Это молодые люди в возрасте 23 и 26 лет, их передадут СБУ. О том, что неизвестные снимают ПВО, в полицию сообщила жительница Святошинского района Киева.

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