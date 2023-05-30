Москву атаковали дроны: есть пострадавшие и разрушения (фото, видео)

Беспилотники были замечены и в Подмосковье.

В Москве были слышны взрывы утром 30 мая, после которых местные власти заявили об атаке дронов на город и повреждении домов. Также известно, что есть пострадавшие

Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и российские средства массовой пропаганды.

Так, утренние взрывы раздавались в некоторых районах Москвы и Подмосковья. После этого Собянин заявил об атаке БПЛА.

"Сегодня утром в результате атаки БПЛА в нескольких домах произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах событий. Они выясняют обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении мэра российской столицы.

Он также заверил, что никто серьезно не пострадал.

Позже Собянин проинформировал, что от попадания дронов были повреждены два дома. Жителей нескольких подъездов этих домов эвакуировали на время работы экстренных служб.

По данным Telegram-канала Mash, беспилотники попали в многоэтажку на Ленинском проспекте Москвы. Сообщается о раненых. Также отмечено, что обломки дрона влетели в окно одной из квартир, после чего эвакуировали около 300 человек.

Атака беспилотниками на Подмосковье

В то же время губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о работе ПВО.

"На подлете в Москву были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают", – сказал глава региона.

По данным российского Telegram-канала Mash, два беспилотника были сбиты в Истринском районе Подмосковья. Летели они со стороны элитной деревни Бенилюкс в направлении Красногорска на высоте 30-40 м. Затем прозвучали два "хлопка", вероятно, от работы систем ПВО.

Российские пропагандисты пишут, что бэспилотники были замечены в Новой Москве, на Рублевке, над Новой Ригой, над Истрой.

Telegram-канал Readovka пишет о взрывах в подмосковном Одинцово и Красногорске. Сообщается о сбитии нескольких квадрокоптеров в Николо-Урюпино и на набережной в Ильинском.

Внимание! На видео может присутствовать нецензурная лексика

Москву атаковали дроны

Напомним, российские войска в ночь на 30 мая в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131. Украинские силы ПВО уничтожили 29 дронов из 31 запущенного беспилотника.

Читайте также: