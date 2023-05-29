"Русский добровольческий корпус" снова проник в Россию

Представители "РДК" уточнили, что цель пересечения границы станет известна в ближайшее время.

Представители "Русского добровольческого корпуса" заявили, что в очередной раз перешли государственную границу России.

Об этом "РДК" сообщил в Telegram.

"Вчера пограничники РФ отмечали свой профессиональный праздник. Бойцы РДК поздравили их очередным успешным переходом "дырявой" государственной границы", — отмечается в сообщении.

Представители "РДК" уточнили, что цель пересечения границы станет известна в ближайшее время.

Бойцы РДК снова успешно перешли "дырявую" государственную границу/Фото: РДК

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Напомним, 22 мая в Белгородскую область вошли добровольцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Своей целью они назвали создание демилитаризованной зоны вдоль российско-украинской границы и освобождение РФ от путинского режима.

Отметим, что украинские военные защищали границу и не участвовали в рейде в Белгородской области.

23 мая пункт пропуска "Грайворон" в Белгородской области был возвращен под контроль российских пограничников. Отмечается, что в Белгородской области отменен режим контртеррористической операции.

25 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" снова зашли на территорию Белгородской области.

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