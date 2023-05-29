Может ли противник взорвать ЗАЭС, когда будет убегать: Свитан оценил риск

Россияне могут нанести некоторое поражение полигону ядерных отходов, чтобы с помощью "грязной бомбы" распылить ядерные отходы по некоторой территории и обвинить в этом Украину.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, вероятность подрыва ЗАЭС имела.

"На станции находятся инспекторы МАГАТЭ. Была информация от Главного управления разведки о готовности россиян нанести некоторое поражение полигону ядерных отходов, чтобы с помощью "грязной бомбы" рассеять ядерные отходы по некоторой территории и обвинить в этом Украину. Скорее всего, они это сделают, как только начнется наше широкомасштабное наступление в районе Орехова в сторону Мелитополя, они попытаются остановить, взорвав одну из емкостей, или как-то нанести вред самой системе обороны и охраны этих емкостей с отработанным ядерным топливом, чтобы вмешалось МАГАТЭ и попыталось остановить боевые действия. – отметил Свитан.

"Для этого россияне будут готовы выполнить такое действие. Мы об этом знаем, мы уже предупредили все мировые сообщества, имеющие некоторые рычаги влияния на эту ситуацию. Поэтому думаю, вряд ли она будет. Россия предупреждена о невозможности таких шагов. Многие инспекторы МАГАТЭ сообщены ", – добавил он.

Накануне разведка предупреждала подготовку россиян к провокациям на ЗАЭС. Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко утром сообщил, что радиационный фон не превышает обычных показателей.

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