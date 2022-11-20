В Сети показали последствия обстрелов ЗАЭС (видео)

Оккупанты целили и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6.

Российские оккупанты снова обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Там зафиксировали по меньшей мере 12 попаданий.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Отмечается, что сегодня утром, 20 ноября, в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 прилетов на площадку Запорожской АЭС.

В результате обстрела повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химбессоленой воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции.

Также зафиксировано три попадания в районе подстанции "Радуга". Сведения о повреждениях и разрушениях там еще выясняются.

В "Энергоатоме" объяснили, что оккупанты целили и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины.

Видео последствий обстрела ЗАЭС обнародовал Телеграмм-канал "Энергодар-инфо"

"В очередной раз оккупанты устроили провокации на ЗАЭС, во время обстрела снаряды попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, а также в СХОЯТ (сухое хранилище ядерных отходов)", — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ "обратился к обеим сторонам конфликта" как можно быстрее договориться и ввести зону ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС".

Напомним, россияне планируют подключить ЗАЭС к оккупированному Крыму и Донбассу.

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