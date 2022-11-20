У Мережі показали наслідки обстрілів ЗАЕС (відео)

Окупанти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6.

Російські окупанти знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Там зафіксували щонайменше 12 влучань.

Про це інформує "Енергоатом".

Зазначається, що сьогодні вранці, 20 листопада, внаслідок численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 прильотів на майданчик Запорізької АЕС.

У результаті обстрілу пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, система продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції.

Також зафіксовано три влучання в районі підстанції "Райдуга". Відомості про пошкодження та руйнування там ще з’ясовуються.

В "Енергоатомі" пояснили, що окупанти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.

Відео наслідків обстрілу ЗАЕС оприлюднив Телеграм-канал "Енергодар-інфо"

"В черговий раз окупанти влаштували провокації на ЗАЕС, під час обстрілу снаряди потрапили до басейну фонтану-охолодження реакторів, а також до СХВЯП (сухе сховище ядерних відходів)", – йдеться у дописі.

Раніше генеральний директор МАГАТЕ "звернувся до обох сторін конфлікту" якнайшвидше домовитися та запровадити зону ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС".

Нагадаємо, росіяни планують підключити ЗАЕС до окупованого Криму та Донбасу.

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