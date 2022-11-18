Відключати електроенергію будуть всю зиму: експерт розповів про тривалість блекауту в Україні

В Україні можуть відключати електроенергію протягом всієї зими, тривалість відключень може бути більшою, ніж зараз, але на вихідних ситуація має шанс покращитися.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"За моєю інформацією, нічний дефіцит електроенергії стався через відключення від системи атомних блоків на РАЕС та ХАЕС. Внаслідок пошкоджень через ракетний удар 15 листопада аварійно відімкнулася вся ХАЕС та два великі блоки РАЕС, - повідомив нам парламентар. - У них не було зняття потужності, відповідно, їх не запускали. Зараз відкриваю вам таємницю. Щойно спілкувався з представниками однієї з енергетичних компаній, від якої, в першу чергу, залежить Київ та область. Вони мені повідомили, що зараз буде покращення, оскільки до системи будуть приєднані ці блоки. До цього, дійсно, в Києві вночі був дефіцит генерації через мережеві пошкодження. Київ та область – це по суті одне ціле. Обмежили область, а водночас – частину Києва. Зараз, на вихідних, буде покращення".

На запитання про те, чи може Україна імпортувати електроенергію, Олексій Кучеренко відповів так: "Коли імпорт нам потрібен, певною мірою він є. На західному кордоні. Але, на жаль, коли логістика електроенергії порушена, то система ділиться на "острови". 15 листопада були роз’єднані зв’язки між ними. Десь був профіцит, а десь – дефіцит. Наскільки західний імпорт може допомогти Києву – не гарантовано. Головний – логістичний фактор, логістика".

Про ключове - як довго в Україні триватимуть відключення - Кучеренко сказав наступне: "Довго. Я думаю, однозначно всю зиму буде режим обмежень. Щодо тривалості відключень. Я гадаю, що нові удари будуть. Якщо немає ударів – ситуація буде виправлена, а нові удари призведуть до нових погіршень. Новий удар послабляє. Все як у боксі – сильний боксер, який пропускає удари, стає слабкішим, якщо не відбивається. Будемо молитися за наші системи ППО".

Масовані удари по інфраструктурі: що відомо

Російські терористи від 10 жовтня масовано ракетами обстрілюють Україну. Терористи мають на меті знищити нашу енергетичну інфраструктуру та під час морозів залишити українців без електрики й тепла.

Останній масований ракетний обстріл був 15 листопада. Тоді кремлівський терористичний режим випустив по нашій державі приблизно 100 ракет. Вибухи були зафіксовані майже в усіх регіонах України. 17 листопада терористи продовжили ракетами знищувати нашу інфраструктуру.

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