Артем Пивоваров замилував шанувальників своєю дитячою світлиною

Миле фото з'явилося на сторінці співака.
Український виконавець Артем Пивоваров показав шанувальникам, який вигляд мав у дитячі роки.
Милою архівною світлиною співак поділився у сторіз в Instagram, коли відповідав на запитання своїх шанувальників. Так, хто з фанів припустив, що Пивоваров може стати головним героєм проєкту "Холостяк" у наступному сезоні.
"А як новина про те, що ти холостяк 13 сезону?" - запитали підписники.
У відповідь на запитання Артем лише написав "Я:" та додав кумедну світлину, на якій він у шкільному віці позує чорній куртці та кепці.
Шанувальникам артиста така відповідь задалася кумедною, а маленький Артем замилував усіх фанів.
- Як мило!
- Він майже не змінився!
- Які милі щічки!
Нагадаємо, нещодавно Артему Пивоварову на сцені шанувальники розв'язали шнурівки, чим розізлили артиста.
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