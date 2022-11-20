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Артем Пивоваров замилував шанувальників своєю дитячою світлиною

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
376
Час на прочитання
1 хв
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Артем Пивоваров замилував шанувальників своєю дитячою світлиною

Артем Пивоваров / Фото: Пресслужба Артема Пивоварова

Миле фото з'явилося на сторінці співака.

Український виконавець Артем Пивоваров показав шанувальникам, який вигляд мав у дитячі роки. 

Милою архівною світлиною співак поділився у сторіз в Instagram, коли відповідав на запитання своїх шанувальників. Так, хто з фанів припустив, що Пивоваров може стати головним героєм проєкту "Холостяк" у наступному сезоні. 

"А як новина про те, що ти холостяк 13 сезону?" - запитали підписники. 

У відповідь на запитання Артем лише написав "Я:" та додав кумедну світлину, на якій він у шкільному віці позує чорній куртці та кепці. 

© instagram.com/pivovarovmusic
Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Шанувальникам артиста така відповідь задалася кумедною, а маленький Артем замилував усіх фанів. 

  • Як мило!
  • Він майже не змінився!
  • Які милі щічки!

Нагадаємо, нещодавно Артему Пивоварову на сцені шанувальники розв'язали шнурівки, чим розізлили артиста. 

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Дата публікації
Перегляди
376
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