Олексій Арестович розповів про 18-річну доньку від першого шлюбу

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про свою старшу доньку Аеліту, яка народилася у його попередньому шлюбі.

Так, відповідаючи на запитання Марічки Довбенко для її YouTube-каналу у програмі "У ліжку", чи хоче він ще дітей, Арестович відповів, що тепер вже чекає лише на онуків.

"Ні, тепер лише онуки. Я до війни, пам'ятаю, ліз в якомусь черговому дитячому лабіринті, з'їжджав з гірки, падав в ці кульки і тут раптом зловив себе на думці, що роблю це 18 років поспіль. Старшій доньці 18 років. Я трохи втомився. Почекаю онуків", - прокоментував політик.

Олексій Арестович з дружиною Анастасією та донькою / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Окрім того, Арестович зазначив, що йому нема потреби відганяти залицяльників від своїх дітей, оскільки його доньки вольові і "чудово впораються з будь-якою проблемою і без батька".

Донька Олексія Арестовича Аеліта / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Донька Олексія Арестовича Аеліта / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Олексій Арестович з донькою Аелітою / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Нагадаємо, що Олексій Арестович двічі одружений. Про першу його дружину майже нічого не відомо, друга дружина радника Офісу президента Анастасія – директорка з розвитку в одному з видавництв. Подружжя виховує двох спільних дітей, також у Арестовича є старша донька від першого шлюбу Аеліта.

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