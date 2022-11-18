Маша Полякова вперше за довгий час зустрілася з батьком за кордоном

Донька співачки і тренерки "Голосу країни-12" Олі Полякової Марія Полякова поділилася кадрами зустрічі зі своїм батьком Вадимом.

У сторіз своєї сторінки в Instagram дівчина розмістила декілька рідкісних кадрів із рідною людиною. Як повідомила Маша, батько приїхав до неї до столиці Великої Британії Лондона, де наразі вона живе та навчається.

Маша Полякова з батьком / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Як зізналася Полякова-молодша, у них з батьком було обмаль часу, лише година, тому вони не гаяли цієї години і вирушили одразу до лондонського пабу, де випили пива і поспілкувалися.

Маша Полякова з батьком / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Зазначимо, що з початком повномасштабної війни Оля Полякова з двома доньками виїхала до Франції. Чоловік артистки Вадим залишився в Україні та пішов до тероборони. Раніше Полякова зізнавалася, що на початку російського вторгнення намагалася вмовити прикордонників випустити її чоловіка з України – сподівалася, що допоможе її зірковість. Та працівники держприкордонслужби відмовили виконавиці та порадили їй попрощатися з коханим.

Згодом Полякова розповіла, що її чоловік все ж таки виїжджав за кордон, втім був там недовго і мав для цього необхідні дозволи.

Читайте також: