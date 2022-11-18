Відома голлівудська акторка потрапила під обстріл в Лос-Анджелесі

У Деніз Річардс та її чоловіка Аарона стріляли, коли вони їхали до студії.

Відома голлівудська акторка Деніз Річардс разом з чоловіком Аароном Файперсом потрапила під обстріл.

Невідомі відкрили вогонь по автівці зірки фільмів "І цілого світу мало" та "Зоряний десант", коли вона їхала з чоловіком на телестудію у Лос-Анджелесі. Інцидент стався у вівторок, 15 листопада.

Як передає TMZ, Річардс сиділа на пасажирському сидінні, а її чоловік був за кермом. За ними їхала машина, водій якої був дуже знервований. Коли Файперсу не вдалося знайти місця, керманич почав кричати. Чоловік акторки пропустив його машину, втім за ними їхав ще один агресивний водій. Той раптово дістав пістолет та вистрілив по автівці зіркового подружжя.

Куля потрапила у задню частину машини з боку водія. На щастя, ніхто з подружжя не постраждав.

Врешті, акторка з чоловіком дісталися знімального майданчика, втім ситуація викликала у Річардс не аби який стрес, тож вона постійно плакала. Згодом артистці вдалося приборкати свої емоції і після інциденту вона продовжила працювати.

Деніз Річардс з чоловіком / Фото: Associated Press

Тим часом, хтось з колег Деніз на студії побачив кульовий отвір на пікапі подружжя Ford Shelby F-150 та зателефонував до поліції. Зі знімань Деніз та Аарона додому у цілях безпеки супроводжував поліцейський.

Читайте також: