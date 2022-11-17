Гаррі Стайлсу на концерті фанат травмував око

Відомий британський виконавець Гаррі Стайлс декілька днів тому дав концерту у Лос-Анджелесі.

Утім, подія не минулася без прикрих інцидентів. Хтось із прихильників музиканта вирішив невдало пожартувати та кинув на сцену круглі маленькі цукерки, одна з яких влучила просто в око Гаррі.

Глядачі встигли записати цей інцидент на відео та опублікували його у Мережі. На ролику видно, як щось летить на сцену, після чого Стайлс здригається, схиляє голову до підлоги та підносить руку до ока. Як розповіли присутні на концерті, око Гаррі не розплющив, але концерт відіграв до кінця.

whoever the fuck threw a solid object at his eye, u literally ruined kiwi bc he wouldn’t open his eye for the whole song pic.twitter.com/CRBWzsYqcc — mandiHARRY TALKED TO ME?? (@ibringthep0p) November 15, 2022

Згодом один із учасників творчого колективу Стайлса у фотоблогу підтвердив, що співак дійсно травмувався. Та наразі з ним все гаразд.

"Зробіть мені послугу. Більше не кидайте Skittles на сцену", - зазначив артист.

Зазначимо, Гаррі Стайлс підтримує українців у війні з Росією. Зокрема, аби показати свою солідарність з українським народом, музикант одягає на свої концерти вбрання у синьо-жовтих кольорах.

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