Гарри Стайлсу на концерте фанат травмировал глаз

Известный британский исполнитель Гарри Стайлс несколько дней назад дал концерт в Лос-Анджелесе.

Впрочем, событие не обошлось без досадных инцидентов. Кто-то из поклонников музыканта решил неудачно пошутить и бросил на сцену круглые маленькие конфеты, одна из которых попала прямо в глаза Гарри.

Зрители успели записать этот инцидент на видео и опубликовали его в Сети. На ролике видно, как что-то летит на сцену, после чего Стайлс вздрагивает, склоняет голову к полу и поднимает руку к глазу. Как рассказали присутствовавшие на концерте, глаз Гарри не открыл, но концерт отыграл до конца.

whoever the fuck threw solid object at his eye, u literally ruined kiwi bc he wouldn't open his eye for the whole song pic.twitter.com/CRBWzsYqcc — mandiHARRY TALKED TO ME?? (@ibringthep0p) November 15, 2022

Впоследствии один из участников творческого коллектива Стайлса в фотоблоге подтвердил, что певец действительно травмировался. Но сейчас с ним все хорошо.

"Сделайте мне услугу. Больше не бросайте Skittles на сцену", – отметил артист.

Отметим, что Гарри Стайлс поддерживает украинцев в войне с Россией. В частности, чтобы показать свою солидарность с украинским народом, музыкант одевает на свои концерты наряды в сине-желтых цветах.

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