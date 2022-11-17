Сергей Писаренко и Евгений Никишин покинули "Дизель Студио" и поддержали Путина

Актеры Сергей Писаренко и Евгений Никишин больше не являются частью команды "Дизель Студио".

Об этом рассказал экс-коллега артистов Евгений Сморыгин, который, в отличие от них, сейчас делает украинское гражданство. По словам Сморыгина, Писаренко и Никишин не высказали свою четкую позицию против войны в Украине.

"Война оголяет и расставляет все приоритеты. Здесь надо определиться уже на сто процентов – ты за кого? Нужно иметь одну позицию. К сожалению, ребята не смогли высказать официально проукраинскую позицию. Наверное, как людей их можно понять, у них там семьи. Мы уважаем друг друга, дружим, но без украинской позиции и без осуждения войны ни один артист, скорее всего, не сможет работать в Украине", — прокомментировал Сморыгин, пишет "КП" в Украине".

Сергей Писаренко и Евгений Никишин

Актер также отметил, что прощание с Никишиным и Писаренко состоялось культурно и без истерик:

"Мы написали друг другу открытые письма в нашей группе, без скандалов, без истерик, спокойно высказали нашу позицию. Они, к сожалению, высказать проукраинскую не могут. Поэтому спокойно временно расстались", — объяснил Евгений.

Евгений Никишин и Сергей Писаренко

Напомним, что российские актеры Сергей Писаренко и Евгений Никишин долгое время являлись участниками украинского юмористического проекта "Дизель Студио". Писаренко даже жил в Киевской области. Когда началась полномасштабная война, Писаренко рассказал, что российские оккупанты разгромили его дом под Киевом и показал фото. Тогда артист успел вывезти жену и дочь из Украины в Таллин, поэтому они не пострадали.

Но неприятной неожиданностью стало то, что после определенного затишья Сергей Писаренко и Евгений Никишин неожиданно появились на круизном лайнере, где выступают перед россиянами. Этот лайнер курсирует из российского города Сочи в Турцию и обратно.

Читайте также: